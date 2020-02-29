Lokmacı'da kapalı barikatı devirdiler ara bölgeye girdiler (VİDEO)

Lokmacı'da kapalı barikatı devirdiler ara bölgeye girdiler

Unite Cyprus Now’un dün akşam yaptığı çağrının ardından, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden yurttaşlar, sınır kapılarının kapatılmasını protesto etmek için toplandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, kuzey ile güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını, bir haftalığına kapattı. Koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kararlaştırılan uygulama bu sabah saat 06.00’da başladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in tek taraflı aldığı kararla bugün yürürlüğe giren, geçiş noktalarının kapatılması kararı protesto ediliyor.

Lokmacı’nın güneyinde toplanan Kıbrıslırum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye giriş yaptı. Eylemciler, ara bölgede Kıbrıslıtürk eylemcilerle kucaklaştı. Türkçe ve Yunanca “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganlarının atıldığı eylem devam ediyor…

Unite Cyprus Now dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Kıbrıs halkı kendi ülkesinde özgürce seyahat etme haklarının kaçırılmasına izin vermeyecektir. Hepinizi bu keyfi ve haksız kararı protesto etmeye davet ediyoruz.