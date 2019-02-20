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Londra’da yaşayan Türk gence 5 yıl hapis

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Londra’nın güneyinde bir barda tartıştığı bir adamı usturayla yaralayan Türk berber Sami Mercan, Kıbrıs’a gideceği sırada Gatwick Havaalanı’nda tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı
Londra’da yaşayan Türk gence 5 yıl hapis

. Mercan, ‘adam bıçaklama’ suçundan suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edildi.

LONDRA’DA ikamet eden, 1997 doğumlu, Türk berber Sami Mercan adam bıçaklamadan beş yıl hapse mahkum edildi.

Geçtiğimiz hafta Croydon Crown Court mahkemesinde duruşması görülen Mercan, Ağustos ayında, usturayla Crystal Palace futbol kulübünün taraftarını güney Londra’da bulunan barda bıçaklamıştı.

Sami Mercan tarafından bıçaklanarak yaralanan Steven Barnes bir süre hastanede tedavi altında tutulmuştu.

Croydon Crown Court gerçekleşen duruşmada, Sami Mercan ağır yaralamadan beş yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mercan, duruşma sırasında Barnes’i bıçakladığını itiraf etti fakat ciddi bir zarar vermek istemediğini iddia etti.

Dokuz erkek ve üç kadından oluşan jüri, Mercan’ı suçlu buldu.

Olay günü, Mercan’ın arkadaşıyla birlikte bira içmek için bara gittiği söylendi.

Usturayla bıçaklanan Crystal Palace futbol hayranı Barnes, Cyrstal Palace ve Liverpool maçını izlerken Sami Mercan ile tartışmaya başladı.  Sami Mercan’ın iddiasına göre, Barnes kendisine ırkçılık yaptı ve küfür etti.

Mercan, Barnes’i daha önce tanıyordu çünkü bir kaç kez saçını kesmişti. Fakat ikilinin arasında bir gerginlik yaşandı ve daha sonra Mercan Barnes’i bıçakladı.

‘KENDİMDEN İĞRENİYORUM’

Olay günü, Mercan bir çantada kendisiyle birlikte taşıdığı berberlik ekipmanı kullanarak usturayla Barnes’i omzundan bıçakladı.

Duruşma sırasında, Mercan jüriye, “Onu omzunda bıçakladım çünkü kendimi tehdit altında hissettim. Ona saldırmasaydım, o bana saldıracaktı, bundan eminim” dedi.

Saldırının CCTV görüntüleri jüri tarafından izlendi.

Duruşma sırasında izlenen görüntülerin ardından, Mercan’a kendisini nasıl hissettiği soruldu, Mercan “Kendimden iğreniyorum” ifadesini kullandı.

Mercan kendini güvende hissetmediğini ve nefsi müdafaa olarak Barnes’i bıçakladığını vurguladı.

GATWİCK’TE TUTUKLANDI

Mercan, bıçaklama olayından sonra babasını ziyaret etmek için Gatwick Havalimaı’ndan Kıbrıs’a gidecekti ama Gatwick’te polisler tarafından tutuklandı.

21 yaşındaki Sami Mercan adam bıçaklamadan beş yıl hapse mahkum edildi.

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