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Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin Loughton’da ölü bulundu

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Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin Loughton’da ölü bulundu
Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin Loughton’da ölü bulundu

Londra’nın ünlü DJ’lerinden ‘Bizim FM’ kurucusu ve sahibi Koray Alpergin, Londra’da bu sabah bir cinayete kurban gitti.

İki gün önce İstanbullu kız arkadaşı (23) ile birlikte evinin önünde bir minibüsle kaçırılan genç DJ, bu sabah kuzey Londra Loughton bölgesinde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Sevilen sanatçının başında vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Kız arkadaşının ise henüz bulunamadığı Londra polisinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

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