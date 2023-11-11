LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, şehrin beraber yönetimi ve yurttaş odaklı hizmet kapsamında muhtarlarla iş birliğine devam ediyor.

Çalışmaların değerlendirilmesi ve motivasyon amacıyla düzenlenen geceye Belediye Meclis Üyeleri yanında LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, müdür muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı.

Başkan Harmancı: Muhtarlarımızla her daim iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada başkent belediyesinin

muhtarlara yönelik kurumsal yapısı sayesinde sürekli ve karşılıklı iletişimin ile dayanışmanın devam ettiğini kaydetti.

Muhtarların şehirde yaşayan herkesle birebir temasta olduklarına dikkat çeken Harmancı, hem şehirdeki sorunların çözümü hem de gelecek planlamasında muhtarların olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Muhtarlarla birlik ve gönüldaşlık içerisinde olmaya, mevkilerin geçici olduğu bilinci ile her şeyden önce dostlukları daim kılmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Harmancı, önümüzdeki hafta içerisinde muhtarlara bölge ziyaretlerinde buluşmaya devam edeceğini belirtti.