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LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan sivrisinek ve haşere ile mücadele kapsamındaki hanelerin rögarları ve kanalizasyonlarının jel ilaç ile ilaçlaması devam ediyor
LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

LTB’nin 2019 yılı için 1 Milyon 250 TL bütçe ile Lefkoşalıların sağlığı için hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik yöntem ile başlattığı mücadelede Hamitköy ve Dumlupınar bölgeleri tamamlanırken, çalışmalar Haspolat bölgesinde devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin ilaçlama konusunda  eğitim almış deneyimli ekipleri tarafından 2 Nisan’da başlatılan çalışmalarda ev içleri, rögarlar ve kanalizasyon hatları ilaçlanıyor. LTB Halk ve Çevre Sağlığı ekipleri girilen evlerde su dolu kapları da boşaltarak sivrisineklere karşı biyolojik yapılan mücadeleye ek olarak fiziksel mücadele de yapıyorlar.

 Her haneye bilgilendirici broşür dağıtımı

Hamam böceği ile mücadelede jel ile ilaçlama yöntemini kullanan LTB ekipleri ev sahiplerine sivrisinek mücadelesi ile ilgili bilgilendirici broşür verererek mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de Lefkoşalılarla bu broşür sayesinde paylaşıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada evlerinin ilaçlanmasını isteyen yurttaşlar, Alo 185 24 saat çözüm hattı veya 2285221 (dahili 1441-1410-1490) numaralı telefondan arayarak kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

 

 

 

 

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