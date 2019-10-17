  • BIST 94.270
  • Altın 281,716
  • Dolar 5,8812
  • Euro 6,5147
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne Fiziksel Aktivite Desteği

» »
Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’nin El Ele Çocuk Merkezi’ni ziyaret ederek merkezdeki çocuklara yönelik çeşitli egzersizler yaptırdı.
LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne Fiziksel Aktivite Desteği

Dernek As başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ve dernek gönüllüsü Uzman Fizyoterapist Yazgı Şentürk tarafından yaptırılan egzersizler sayesinde çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artırılması amaçlandı.

 

Dernek yetkilileri ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve kayıtları devam eden “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonuna kayıt yaptırarak LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne destek oldu.

 

Dernek As başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu bu çalışmanın haftada bir tekrarlanacağını belirtti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 aylık bebek hayata tutunamadı11 Ekim 2019 Cuma 08:06
  • LTB’den iş yerlerine denetimler: 3 iş yerine ihbar verildi09 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
  • Cumhuriyet Meclisi yarın 12.00’de toplanacak, gündemde Özgürgün'ün dokunulmazlığı da var06 Ekim 2019 Pazar 13:28
  • Lefkoşa Mezarlığı'nda Yer Kalmadı03 Ekim 2019 Perşembe 09:48
  • LTB 50 iş yerini denetledi01 Ekim 2019 Salı 10:54
  • Ralliyi Lefkoşa'da Katarlılar kazandı29 Eylül 2019 Pazar 10:32
  • LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı26 Eylül 2019 Perşembe 16:06
  • LTB ile Mersin Yenişehir Belediyesi İş birliği protokolü imzaladı26 Eylül 2019 Perşembe 12:10
  • Kermiya’da ev yangını!25 Eylül 2019 Çarşamba 15:45
  • Kredi kartıyla günün her saatinde LTB’ye ilişkin tüm ödemeler yapılabiliyor24 Eylül 2019 Salı 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti