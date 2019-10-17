LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne Fiziksel Aktivite Desteği

Dernek As başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ve dernek gönüllüsü Uzman Fizyoterapist Yazgı Şentürk tarafından yaptırılan egzersizler sayesinde çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artırılması amaçlandı.

Dernek yetkilileri ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve kayıtları devam eden “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonuna kayıt yaptırarak LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne destek oldu.

Dernek As başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu bu çalışmanın haftada bir tekrarlanacağını belirtti.