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Macron’un, oğlu iş bulamayan anneyle konuşmasına tepki yağıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, oğlu işsiz anneye verdiği cevap ülkede büyük tepki çekti.
Macron’un, oğlu iş bulamayan anneyle konuşmasına tepki yağıyor

Fransa’da emeklilik yaşının 62’den 64 yaşına çıkarmaya yönelik yasayla tepkilerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü hareketiyle eleştiri oklarını yine üzerine çekti.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre Macron'un, Marsilya ziyareti sırasında 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan anneye yanıtına, halktan ve sendikalardan tepki yağdı.

Kent sokaklarında dolaşırken yanına yaklaşan kadının oğlunun iş bulamamasından şikayet etmesi üzerine Macron, “Size söz veriyorum bu akşam sizinle eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz” diyerek yanıt verdi.

Macron'un bu açıklamalarının yer aldığı görüntüler, bir anda sosyal medyada viral olurken, ekonomik gidişattan memnun olmayan vatandaşlar bu görüntülerin altına sert eleştiriler yazdı.

‘SORUNUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR’

Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri olan CFDT’nin yeni Genel Sekreteri Marylise Leon, Macron'un yorumu için “sorunun ciddiyetini görmezden gelen kolay ve basit bir açıklama” diyerek tepki gösterdi.

BFM televizyon kanalına konuşan Leon, alaycı bir dille şu görüşleri dile getirdi:

“Elysee Sarayı'nın esas görevinin herkese iş bulmak olduğundan emin değilim. Cumhurbaşkanı, kafe ve restoranlarda çalışan insanlara, kapıyı çalıp işe gelmeleri için ne mesaj veriyor? Bu tür bir yaklaşım, çalışma koşullarının zorluklarını inkar etmek anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı olduğunuzda yanınıza birini alıp, bir işverene gidip işe alın demek kolay” dedi.

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