Mağusa'da Anıt Çemberinde kaza!

23.07.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Anıt Çemberi üzerinde, Berkay GÜLDEN (E-20) yönetimindeki KF 910 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarına giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun soluna savrulup yol kenarında park halinde bulunan RHA 4160 plakalı polis aracının sağ arka kısmına çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle sol tarafa doğru savrulan RHA 4160 plakalı araç, sol arka tekerleği ile kaldırıma da çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
KF 910 plakalı araç sürücüsü Berkay BÜLDEN, sigortasız ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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