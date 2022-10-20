  • BIST 3.916,29
  • Altın 977.251
  • Dolar 18.5923
  • Euro 18.2058
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor

»
İstanbul’un güncel sanat buluşması Mamut Art Project, farklı şehirlerden ve farklı disiplinlerden 49 sanatçının işlerinden oluşan 10’uncu yıl sergisini 26 Ekim’de açıyor.
Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor
Göknur Avcı – Karga

Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri, sanat profesyonelleri ve sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Project, 26 Ekim Çarşamba günü Yapı Kredi bomontiada’da ve çevrimiçi platformunda eş zamanlı olarak başlayacak. Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan 49 sanatçının eserleri 30 Ekime’e kadar görülebilecek.

Sanatçıların eserlerinden oluşan daha kapsamlı bir seçki de eş zamanlı olarak mamutartproject.com  adresi üzerinden sanatseverlerle buluşturulacak.

Ece Haskan – Umut Dağı

Sanatçılarına eserlerini sergileme ve kendilerini tanıtma fırsatı sunmanın yanı sıra süresiz danışmanlık sağlayan Mamut Art Project, genişleyen içeriğiyle bu yıl mekanın üç farklı alanına yayılıyor.

Mamut Art Project 2022 Jürisi:

Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde, British Council Türkiye sanat direktörü Esra A. Aysun; iş insanı, hukukçu, koleksiyoner Mehmet Ali Bakanay; sanatçı Antonio Cosentino; sanat tarihçisi, küratör ve sanat eleştirmeni Nazlı Pektaş ve Zilberman Galeri’nin kurucusu ve koleksiyoner Moiz Zilberman yer aldı.

Samet Sert – Prompt serisinden deneysel animasyon

Yalnızlık, aidiyet ve cinsel kimlik konularına odaklanan eserler

Jüri üyelerinin belirlediği Mamut’un 2022 sergisinde yer alacak seçkide yalnızlık, aile ilişkileri ve kökler, aidiyet, cinsel kimlik, mekan algısı gibi farklı konulara odaklanan; animasyon, fotoğraf, VR, sokak sanatları, heykel, resim, enstalasyon ve video dahil olmak üzere farklı disiplin ve tekniklerle üretim yapan sanatçılar dikkat çekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Victoria Beckham dövme sildirdi, dedikodular başladı17 Ekim 2022 Pazartesi 20:23
  • Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi heyetini kabul etti17 Ekim 2022 Pazartesi 18:21
  • Fenomen dizi The Crown yüzünden Netflix ve Kraliyet Ailesi karşı karşıya17 Ekim 2022 Pazartesi 17:29
  • Londra'nın ünlü DJ'i Koray Alpergin Loughton’da ölü bulundu16 Ekim 2022 Pazar 16:13
  • EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutlayacak16 Ekim 2022 Pazar 14:55
  • Meghan Markle ve Prens Harry’nin başı Netflix ile dertte: Gerçekler çelişiyor15 Ekim 2022 Cumartesi 18:25
  • FODER düzenlediği gece ile sezon açılışını gerçekleştirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 17:22
  • Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!15 Ekim 2022 Cumartesi 16:59
  • Billur Kalkavan yaşamını yitirdi15 Ekim 2022 Cumartesi 12:22
  • Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane hayatını kaybetti14 Ekim 2022 Cuma 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti