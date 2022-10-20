Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor

Göknur Avcı – Karga

Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri, sanat profesyonelleri ve sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Project, 26 Ekim Çarşamba günü Yapı Kredi bomontiada’da ve çevrimiçi platformunda eş zamanlı olarak başlayacak. Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan 49 sanatçının eserleri 30 Ekime’e kadar görülebilecek.

Sanatçıların eserlerinden oluşan daha kapsamlı bir seçki de eş zamanlı olarak mamutartproject.com adresi üzerinden sanatseverlerle buluşturulacak.

Ece Haskan – Umut Dağı

Sanatçılarına eserlerini sergileme ve kendilerini tanıtma fırsatı sunmanın yanı sıra süresiz danışmanlık sağlayan Mamut Art Project, genişleyen içeriğiyle bu yıl mekanın üç farklı alanına yayılıyor.

Mamut Art Project 2022 Jürisi:

Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde, British Council Türkiye sanat direktörü Esra A. Aysun; iş insanı, hukukçu, koleksiyoner Mehmet Ali Bakanay; sanatçı Antonio Cosentino; sanat tarihçisi, küratör ve sanat eleştirmeni Nazlı Pektaş ve Zilberman Galeri’nin kurucusu ve koleksiyoner Moiz Zilberman yer aldı.

Samet Sert – Prompt serisinden deneysel animasyon

Yalnızlık, aidiyet ve cinsel kimlik konularına odaklanan eserler

Jüri üyelerinin belirlediği Mamut’un 2022 sergisinde yer alacak seçkide yalnızlık, aile ilişkileri ve kökler, aidiyet, cinsel kimlik, mekan algısı gibi farklı konulara odaklanan; animasyon, fotoğraf, VR, sokak sanatları, heykel, resim, enstalasyon ve video dahil olmak üzere farklı disiplin ve tekniklerle üretim yapan sanatçılar dikkat çekiyor.