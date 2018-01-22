Meclis’te ant içme töreni başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin ant içme töreni başladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da en yaşlı üye sıfatı ile TDP Gazimağusa milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da ilk olarak Başkan Hüseyin Angolemli ile katipler Mesut Genç ile Bertan Zaroğlu and içti.
Toplantıda 7 Ocak 2018’de meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri alfabetik sıra ile ant içiyor.
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