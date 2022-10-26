Meghan Markle ilk kez açıkladı: “Yüzde 43 Nijeryalıyım”

"Suits" dizisiyle tanınan ve Prens Harry ile evlendikten sonra dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan Meghan Markle, kendisiyle ilgili şaşırtıcı gerçeği açıkladı.

2020 yılında eşi Prens Harry ile İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden çekilen Sussex Düşesi Meghan Markle (41), Netflix ve Spotify ile milyonluk anlaşmalar imzalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bundan sonrasında farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklayan Markle, Spotify’daki “Arketip” isimli podcast’inde kendisiyle ilgili ilgi çekici bir gerçeği açıkladı.

Yaptırdığı soy ağacı testinde yüzde 43 Nijeryalı olduğunu söyleyen Markle, daha öncesinde de kendisini Afro-Amerikalı olarak tanıtıyordu.

2018 yılında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle…

KONUKLAR ŞOK OLDU

“Öfkeli Siyah Kadınlar Efsanesini Yükseltmek” başlıklı yeni podcast bölümünde komedyenler Issa Rae ve Ziwe Fumudoh’u konuk eden Sussex Düşesi, kendisiyle ilgili bu bilgiyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

“Birkaç yıl önce soy ağacı testi yaptırdım… Ben yüzde 43 Nijeryalıyım” diyen Markle, “Bu konunun üzerine daha fazla gitmeyi, daha fazla derinleşmeyi planlıyorum çünkü anlattığım herkes, özellikle de Nijeryalı kadınlar çok şaşırıyor ve bununla ilgileniyor” diye ekledi.

Markle’ın sözleri karşısında şok geçiren Nijeryalı-Amerikalı Fumudoh, “Bu, topluluğumuz için çok büyük bir şey. Hayır, dürüst olmak gerekirse, bir Nijeryalıya benziyorsun, Uzo Teyzeme benziyorsun. Yani bu harika” sözleriyle sevincini dile getirdi.