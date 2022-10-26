  • BIST 3.976,36
  • Altın 996.818
  • Dolar 18.5971
  • Euro 18.7501
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Meghan Markle ilk kez açıkladı: “Yüzde 43 Nijeryalıyım”

»
"Suits" dizisiyle tanınan ve Prens Harry ile evlendikten sonra dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan Meghan Markle, kendisiyle ilgili şaşırtıcı gerçeği açıkladı.
Meghan Markle ilk kez açıkladı: “Yüzde 43 Nijeryalıyım”

2020 yılında eşi Prens Harry ile İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden çekilen Sussex Düşesi Meghan Markle (41), Netflix ve Spotify ile milyonluk anlaşmalar imzalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bundan sonrasında farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklayan Markle, Spotify’daki “Arketip” isimli podcast’inde kendisiyle ilgili ilgi çekici bir gerçeği açıkladı.

Yaptırdığı soy ağacı testinde yüzde 43 Nijeryalı olduğunu söyleyen Markle, daha öncesinde de kendisini Afro-Amerikalı olarak tanıtıyordu.

depophotos_17663806-1-660x439.jpg

2018 yılında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle…

KONUKLAR ŞOK OLDU

“Öfkeli Siyah Kadınlar Efsanesini Yükseltmek” başlıklı yeni podcast bölümünde komedyenler Issa Rae ve Ziwe Fumudoh’u konuk eden Sussex Düşesi, kendisiyle ilgili bu bilgiyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

“Birkaç yıl önce soy ağacı testi yaptırdım… Ben yüzde 43 Nijeryalıyım” diyen Markle, “Bu konunun üzerine daha fazla gitmeyi, daha fazla derinleşmeyi planlıyorum çünkü anlattığım herkes, özellikle de Nijeryalı kadınlar çok şaşırıyor ve bununla ilgileniyor” diye ekledi.

Markle’ın sözleri karşısında şok geçiren Nijeryalı-Amerikalı Fumudoh, “Bu, topluluğumuz için çok büyük bir şey. Hayır, dürüst olmak gerekirse, bir Nijeryalıya benziyorsun, Uzo Teyzeme benziyorsun. Yani bu harika” sözleriyle sevincini dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanye West’e ünlü isimlerden eleştiri yağdı24 Ekim 2022 Pazartesi 21:55
  • İklim aktivistleri Monet’in tablosuna patates püresi fırlattı24 Ekim 2022 Pazartesi 13:25
  • Netflix, Kraliyet’i kızdırdı: “Zalimce ve duyarsız”24 Ekim 2022 Pazartesi 09:41
  • Meghan Markle, Naomi Campbell, Anna Wintour… Ünlü şef garsondan şaşırtıcı iddialar23 Ekim 2022 Pazar 19:51
  • Hande Yener sahnede bayıldı23 Ekim 2022 Pazar 18:59
  • Kral 3’üncü Charles’ın yaptığı resmin baskısı tahmin edilen fiyatın 10 katına satıldı22 Ekim 2022 Cumartesi 21:42
  • Güzelyurt Şehir Tiyatrosu Adana’da sahne aldı21 Ekim 2022 Cuma 21:13
  • Kadınları aşağıladığı iddia edilen Meghan Markle’a eleştiri yağdı21 Ekim 2022 Cuma 20:39
  • Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor20 Ekim 2022 Perşembe 12:55
  • Atom bombasının mucidi, "Nasıl olsa kullanılmaz..." diye düşünmüş20 Ekim 2022 Perşembe 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti