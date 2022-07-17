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Meghan Markle ve Prens Harry hakkında yazılan kitap şok etkisi yaratabilir

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Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, özel hayatlarının ayrıntılarını ortaya çıkaran "bomba gibi" bir biyografinin yayınlanmasından "korktukları" bildirildi.
Meghan Markle ve Prens Harry hakkında yazılan kitap şok etkisi yaratabilir

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynaklardan biri, 21 Temmuz’da yayınlanacak kitabın, Meghan Markle ve Prens Harry için “şok etkisi” yaratabileceğini söyledi.

İki çocukları bulunan Meghan Markle ve Prens Harry, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmıştı. Çift şu an çocuklarıyla birlikte ABD’de yaşıyor.

Express’in haberine göre, Tom Bower’ın hazırladığı ve “daha önce hiç konuşmamış kişilerin” sözlerini de içeren kitap, çifti çevreleyen karmaşık ağı ve onların Kraliyet Ailesi ile ilişkilerini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tanıtım metnine göre, “kitap; aşk, ihanet, sırlar ve intikamın şaşırtıcı bir hikayesini ortaya çıkarıyor.”

GB News’e konuşan kraliyet yorumcusu Sarah Robertson şunları söyledi: “Bu kitabın içerisinde çok daha fazla bomba bilgi var. Yani Bower, Meghan Markle’a ‘beni susturmayı bekleme’ dedi. Bu uyarıyı yaptı. Ve şimdi de bu kitapla ona bir nakavt darbesi indiriyor.”

Önümüzdeki perşembe günü yayınlanacak olan biyografi, çiftin mahkeme salonu dramalarından saray siyasetine kadar derinden saklanan sırlarının üzerindeki perdeyi kaldırmayı hedefliyor.

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