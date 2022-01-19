  • BIST 2.042,08
  • Altın 783.83904
  • Dolar 13.3806
  • Euro 15.184
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Menajeri Duyurdu! Ünlü Oyuncu Kayak Kazasında Hayatını Kaybetti

»
Ünlü Fransız aktör Gaspard Ulliel, kayak merkezinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Menajeri Duyurdu! Ünlü Oyuncu Kayak Kazasında Hayatını Kaybetti

“Hannibal Doğuyor”, “Kurtların Kardeşliği”, “Paris, seni seviyorum”, “Kayıp Nişanlı”, “Saint Laurent” ve “Alt Tarafı Dünyanın Sonu” filmlerinin yıldızı Gaspard Ulliel, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri duyurdu. Menajeri, Ulliel’in kayak pistinde yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ulliel, yakında izleyiciyle buluşacak Moon Knight dizisinin başrollerinden biriydi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskoçya’daki bir çatı katında beş Osmanlı padişahının portreleri bulundu15 Ocak 2022 Cumartesi 14:59
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Küçük Ve Denktaş Anısına Konser Verdi15 Ocak 2022 Cumartesi 12:57
  • ABD'li Oyuncu Baldwin Set Kazası Soruşturması İçin Telefonunu Teslim Etti15 Ocak 2022 Cumartesi 11:35
  • ‘Don’t Look Up’ Netflix’te Tüm Zamanların En Çok İzlenen İkinci Filmi13 Ocak 2022 Perşembe 00:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Arkut’un kişisel karma fotoğraf sergisinin açılışını yaptı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:47
  • ‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 21:45
  • Oscar Ödüllü Sanatçı Marilyn Bergman Yaşamını Yitirdi09 Ocak 2022 Pazar 22:17
  • Tucay: Bugüne Kadar Adanın Her İki Tarafında 80'in Üzerinde Tarihi Eserde Çalışma Yapıldı09 Ocak 2022 Pazar 14:46
  • LBT’nin “Kapalı” Oyunu, Onlıne Prömiyerin Ardından Seyircisiyle Yüz Yüze Buluşuyor09 Ocak 2022 Pazar 11:25
  • "KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası" İçin Tanışma Ve Dinleti Etkinliği Gerçekleştirildi08 Ocak 2022 Cumartesi 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti