Menajeri Duyurdu! Ünlü Oyuncu Kayak Kazasında Hayatını Kaybetti

“Hannibal Doğuyor”, “Kurtların Kardeşliği”, “Paris, seni seviyorum”, “Kayıp Nişanlı”, “Saint Laurent” ve “Alt Tarafı Dünyanın Sonu” filmlerinin yıldızı Gaspard Ulliel, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri duyurdu. Menajeri, Ulliel’in kayak pistinde yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ulliel, yakında izleyiciyle buluşacak Moon Knight dizisinin başrollerinden biriydi.
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