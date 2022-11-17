Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği 1.5 ay sürdü

Oyuncu Merve Boluğur, müzisyen Mert Aydın'la iki aylık flörtün ardından 1.5 ay önce evlenmişti. Ancak çiftin evliliği şiddetli geçimsizlik yüzünden bitti.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği sadece 45 gün sürdü.

Mert Aydın boşanma işlemlerini başlatırken, Merve Boluğur baba evine geri döndü.

Boluğur “Olmadı hayat bu. Mert’e mutluluklar, güzel günler için teşekkürler” açıklamasını yaptı.

“ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU”

Geçen günlerde Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

Oyuncu “En çok ders çıkardığın olay?” sorusuna “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu… Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım” yanıtını vermişti.

Merve Boluğur’un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ve 2017’de de anlaşmalı olarak boşanmıştı.