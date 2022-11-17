  • BIST 4.551,91
  • Altın 1058.844
  • Dolar 18.6157
  • Euro 19.3667
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği 1.5 ay sürdü

»
Oyuncu Merve Boluğur, müzisyen Mert Aydın'la iki aylık flörtün ardından 1.5 ay önce evlenmişti. Ancak çiftin evliliği şiddetli geçimsizlik yüzünden bitti.
Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği 1.5 ay sürdü

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği sadece 45 gün sürdü.

Mert Aydın boşanma işlemlerini başlatırken, Merve Boluğur baba evine geri döndü.

Boluğur “Olmadı hayat bu. Mert’e mutluluklar, güzel günler için teşekkürler” açıklamasını yaptı.

“ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU”

Geçen günlerde Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

Oyuncu “En çok ders çıkardığın olay?” sorusuna “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu… Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım” yanıtını vermişti.

Merve Boluğur’un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ve 2017’de de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram’ın ünlü çapkını Dan Bilzerian’dan flört tavsiyeleri13 Kasım 2022 Pazar 23:55
  • Prens Philip, The Crown’un o bölümünü görünce Netflix’e dava açmak istemiş13 Kasım 2022 Pazar 20:32
  • Tarihe fotoğraflarıyla imza atan bir isim: Mehmet Şık13 Kasım 2022 Pazar 13:25
  • Sular durulmuyor… Şimdi de Alec Baldwin olaylı filmin ekibine dava açtı12 Kasım 2022 Cumartesi 20:39
  • Ünlü fast food zincirinin gönderdiği mesaj olay oldu12 Kasım 2022 Cumartesi 00:24
  • Olaylı komedyen Chris Rock, Netflix’in ilk canlı yayınını yapacak11 Kasım 2022 Cuma 22:33
  • Warren Beatty, 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor10 Kasım 2022 Perşembe 20:32
  • Elon Musk'ın net değeri, 200 milyar doların altına düştü09 Kasım 2022 Çarşamba 16:25
  • Victoria’s Secret meleği formunu nasıl koruduğunu anlattı08 Kasım 2022 Salı 23:09
  • Daniel Radcliffe, Alan Rickman’ın gizli kalmış günlüğünü okudu: “Çok tatlı ve nostaljik”08 Kasım 2022 Salı 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti