Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda yarı finalde!

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 59.'su Ricardo Soto karşılaştı.
Milli okçu Mete Gazoz, Şilili rakibini 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Mete Gazoz yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida ile eşleşti.
Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 59.'su Ricardo Soto karşılaştı.
Milli okçu Mete Gazoz, Şilili rakibini 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Mete Gazoz yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida ile eşleşti.
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