Mitsotakis: 9 Akdeniz ülkesi, AB'nin Ortak Tarım Politikasında değişiklik yapılmasını talep edecek.

Yunanistan Başbakanı yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir bir tarım sektörünün en büyük öncelikleri arasında yer aldığını ve Yunanistan’ın girişiminin Akdeniz ülkeleriyle birlikte talep etmeyi amaçladığı şeyin bu olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, MED-9 grubunun yani Yunanistan, Kıbrıs, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Hırvatistan ve Slovenya’nın ilgili bakanlarının yarınki toplantısına atıfta bulunarak, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikasında değişiklik yapılmasının 9 Akdeniz ülkesi tarafından ortaklaşa talep edileceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir bir tarım sektörünün en büyük öncelikleri arasında yer aldığını ve Yunanistan’ın girişiminin Akdeniz ülkeleriyle birlikte talep etmeyi amaçladığı şeyin bu olduğunu söyledi.