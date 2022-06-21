Mr. Rabbit’s Doll Filmine ARUCAD’da Gala Gecesi

Dünya prömiyerlerinden ödüllerle dönen “MR. RABBIT’S DOLL” kısa animasyon filmi, 23 Haziran Perşembe akşamı 18:00’de ARUCAD Konferans Salonunda gerçekleşecek gala gecesi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ortak yapımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi İranlı sanatçı Arvin Medghalchi’nin yönetmenliğini yaptığı, dünya prömiyerlerinden ödüllerle dönen “MR. RABBIT’S DOLL” kısa animasyon filmi, 23 Haziran Perşembe akşamı 18:00’de ARUCAD Konferans Salonunda gerçekleşecek gala gecesi ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Konusunu dünyaca ünlü İranlı yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden alan 2021 yapımı MR. RABBIT’S DOLL, 3 boyutlu objelerin hareket ediyormuş gibi gösterildiği, fotoğraf karelerinin arka arkaya sıralanmasıyla oluşturulan ‘Stop Motion’ tekniği ile perdeye uyarlandı.

Üniversitenin stüdyolarında çekilen ve ARUCAD ortak yapımı olan film; lateks ve kilden yapılma figürlerin kullanıldığı 10.000’in üzerinde fotoğraf karesinden oluşuyor. Daha önce uluslararası birçok festivalde yarışan ve ödüller kazanan film, en son Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nde de büyük ödülü almaya hak kazanmıştı.

Bağımsız animasyon filmleri alanında 15 yılın üzerinde deneyimi olan İranlı yönetmen ve illüstratör Arvin Medghalci’nin yine birçok alanda ödül alan ‘Coronus’ isimli filminin de gösteriminin yapılacağı gala gecesinde, ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze’nin moderatörlüğünde, yönetmen Arvin Medghalchi ve yapım ekibinden Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, Öğretim Görevlisi Ali Azhari, Batu Gündal ve Tanya Güryel ile soru-cevap paneli yapılacaktır.

23 Haziran Perşembe akşamı 18:00’de ARUCAD Konferans Salonu’nda başlayacak gala herkesin katılımına açıktır.