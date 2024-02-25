Murat Şenkul'dan Antik Liman ve Kordon Boyu ile ilgili bilgilendirme...

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları Girne Antik Liman ve Kordon Boyu'ndaki bazı konularla ilgili bilgilendirdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:

İyi akşamlar Girne,

Son günlerde gündemde olan 2 konu ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle Antik Liman:

Turizm Bakanlığı ve Esnaf arasında masa, sandalye ve şemsiyelerle ile ilgili süren anlaşmazlık büyük oranda aşılmış durumdadır.

Çarşamba günü işletmelerin açık alan sınırları çizilmiştir, gelecek haftadan itibaren tüm işletmelerin bu sınırlara uymasının takipçisi olacağız.

Bu noktada Canlı Balık Restaurant’tan doğu yönünde yolun biraz fazla daraldığını ve bunun kalabalık günlerde sorun çıkarabileceğini not düşmek istiyorum.

İlk başta söylemiştik bugün de tekrarlayalım;

Antik Liman Bölgesinde İşletmelere Nargile izni vermeyeceğiz.

Yolun daraldığı bölümlerde bir şekilde güvenlik için ya eskisi gibi ahşap korkuluk ya da çiçeklik tarzı bir koruma düşünülmelidir, bu noktada Girne Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız.

İkinci konumuz ise Kordon Boyu:

Yıllardır atıl durumda bulunun Kordon Boyunu Girne’mize yakışan hale sokmak için çalışmalara başladık.

Ağırlıklı olarak Zemin, Peysaj ve oturma grupları içeren projemiz, bize göre bölgenin en büyük eksiği olan güvenlik, tuvalet ve düzensiz yapılaşma sorunlarına da çözüm olacaktır.

Kordonboyu projesi etaplar halinde Girne Belediyesi, Girne Belediye Şirketi Belpaz ve taşeron şirketler kullanılarak yapılacaktır.

Etrafta çok dedikodusu yapılan 2 noktayı da vatandaşlarımızın bilgisine getirip yazımı tamamlayacağım.

Dallas büfe yeni proje ile bölgenin dokusuna uygun hale getirilecek ve mevcut kiracısı ile devam edilecektir ancak yeni dönemde eski işletme şekline devam etmeyecektir.

Bunun haricinde Atatürk Büstü bölgesinde 2 küçük cafe daha olacak ve bunlardan birini Belediye işletecektir.

Diğeri ise projenin tüm onayları tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacaktır.

Herşeyi çok şeffaf şekilde anlatmamıza rağmen kulağımıza yine de yanlış bilgiler yayıldığı geldiği için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim.

Amacımız hem bölge esnafının refahını artırmak hem de bölgenin özeliklerine uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Herkese iyi haftasonları diliyorum…