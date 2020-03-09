Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi’nde görevli araştırmacılar, insan derisiyle kaplanmış bir fotoğraf albümü bulduklarını duyurdu.

Yetkililer ortaya çıkan albümün muhtemelen Almanya'nın Buchenwald toplama kampından geldiğini ve mahkumların vücut parçalarını ele geçirmekle tanınan bir karı-koca tarafından üretildiğini kaydetti.

Independent Türkçe'nin Times of Israel'den aktardığı habere göre müzenin koleksiyon birimi başkanı Elżbieta Cajzer, böyle bir albümün hazırlanmasının arkasında kimlerin olabileceğine açıklık getirirken, “İnsan cildinin bir üretim malzemesi olarak kullanılması, kocasıyla birlikte adını tarihe Buchenwald kampındaki katiller olarak yazan Ilse Koch’la doğrudan ilişkili” diye ekledi.

Albüm kapağının laboratuvarda koleksiyonlarda yer alan benzer nesnelerle karşılaştırılarak deriden yapıldığını belirleyen müze, söz konusu albümün 100’den fazla fotoğraf ve kartpostal koymaya uygun hazırlandığını ve içindeki görüntülerin çoğunun manzara tasviri olduğunu belirtti.

Müze yönetimi, Bavyeralı bir aileye ait albümün bu kişilere Buchenwald’daki bir personel tarafından verildiğini aktardı.

Holokost (Yahudi Soykırımı) kurbanları anısına Kudüs’te açılan Yad Vashem müzesine göre, bu çiftin kamptaki mahkumlara karşı zalimlikleriyle tanındığı ve Ilse Koch’un ata binip mahkumları kırbaçladığı belirtiliyor.

Karl Koch Ağustos 1937'de Buchenwald'ın komutanlığına atanırken, eşi Ilse de kampın müfettişliği yaptı.

Eylül 1941’de Majdanek kampına transfer edilen çiftin burada dövmeli insan derilerini ve kafataslarını toplama başladığı, Ilse Koch’un ayrıca yaşayan insan derisi tercih ettiği iddia ediliyor.