Nıcosıa motors tenis ligi 2. Hafta maçları tamamlandı…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 2. hafta karşılaşmaları zevkli, heyecanlı ve çok çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün ev sahibi olduğu haftada Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği ve başa baş geçen karşılaşmayı 4-3 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü KKTF kortlarında karşı karşıya geldiği zevkli maçlarda 5-2 lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü galip geldi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 2.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

B GRUBU 2.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

0 TEK ERKEKLER 2

1 TEK KADINLAR 1

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0