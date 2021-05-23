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Nıcosıa motors tenis ligi 2. Hafta maçları tamamlandı…

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Nıcosıa motors tenis ligi 2. Hafta maçları tamamlandı…
Nıcosıa motors tenis ligi 2. Hafta maçları tamamlandı…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 2. hafta karşılaşmaları zevkli, heyecanlı ve çok çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünün ev sahibi olduğu haftada Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği ve başa baş geçen karşılaşmayı 4-3 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

 Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü KKTF kortlarında karşı karşıya geldiği zevkli maçlarda 5-2 lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü galip geldi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 2.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

 

2    TEK ERKEKLER    0

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

B GRUBU 2.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

 

0    TEK ERKEKLER    2

1    TEK KADINLAR     1

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

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