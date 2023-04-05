Nikos Hristodulidis, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Fileleftheros gazetesinde “İspanya’nın Kıbrıs Sorunuyla İlgili İnisiyatifi” başlığıyla yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü görüşmede İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i, Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa aktif katılımına ilişkin önerisi hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Gazeteye göre, İspanya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif üstleneceğini dile getiren Sanchez, ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı olan, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri ve BM kararlarına dayanacak iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon çözümü bulunmasını güçlü bir şekilde desteklediğini de ifade etti.

Bunun Rum kesimi tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edilen bir ifade olduğunu, çünkü Hristodulidis’in önerisinin AB liderleri arasında karşılık bulduğu yorumunu yapan gazete, Hristodulidis’in Sanchez’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, kısa süre önce gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı bilgilendirmenin akabinde, AB’nin, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden başlaması çabalarında daha güçlü bir şekilde katılmasına dair niyet ve arzularını ele aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi başkanlığının rolünün bu tarz çabalarda önemli olduğunu, öte yandan bunun ışığında, aynı zamanda İspanya’nın Türkiye’yle olağanüstü ilişkilere sahip olması nedeniyle, İspanya’nın AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabasına daha aktif ve daha etkin bir şekilde katılmasına dair çabalarına yardımcı olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Hristodulidis, bu hedefi başarmak için yakın koordinasyon ve istişare içinde olmak konusunda anlaştıklarını da ifade etti.

Öte yandan Sanchez’e, İspanya’nın Kıbrıs sorunundaki tezi dolayısıyla teşekkür de eden Hristodulidis, İspanya’nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıkla ilgili konularda özel hassasiyetlere sahip olduğuna da işaret etti.

Gazete, Sanchez’in dün Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin sonuçlarının, İspanya’nın 2023 yılının ikinci yarısındaki AB dönem başkanlığı ışığında, oldukça önemli olarak addedildiğini de belirtti.

Hristodulidis’in görüşmede kaçak göç konusuna ve İspanya’nın AB açısından ilk sırada gelen bir ülke olmasının önemine atıfta bulunduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in, en nihayetinde, Sığınma ve Kaçak Göç konusunda AB düzeyinde bir anlaşma yapılmasının zamanının geldiğine atıfta bulunduğunu da iletti.

Habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise açıklamasında, ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı olan, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri ve BM kararlarına dayanacak iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon çözümü bulunmasını güçlü bir şekilde desteklediğini yinelerken, AB dönem başkanlıkları esnasında, Güney Kıbrıs’ın da yardımıyla bu gidişata yönelik çalışacaklarını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın kendilerine güvenebileceğini söyleyen Sanchez, Kıbrıs’taki taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için bir inisiyatif üstleneceklerini belirtti.

Kendilerini meşgul edecek olan AB gündemi konularıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ın fikrini bilmek istediklerini de ifade eden Sanchez, Ukrayna meselesine de atıfta bulunarak, haksız bir savaşın sonuçlarını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise habere “İspanya Dönem Başkanlığı Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yardımcı Olmaya Hazır” başlığıyla yer verdi.