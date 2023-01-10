Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DAĞMAN ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
KIZILBAŞ ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 32 59
|Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 14 78
|Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
DÜNYA ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 09
|Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 22 48
|Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
CEREN ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
ERGİN ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|10.01.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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