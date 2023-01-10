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Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)
Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DAĞMAN ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

 

KIZILBAŞ ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 32 59
 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

 

NECATİBEY ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 14 78
 Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

DÜNYA ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 09
 Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

EMİNAĞA ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 22 48
 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

CEREN ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 

ERGİN ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 10.01.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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