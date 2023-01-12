Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 76 76
|Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 70 88
|79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
TUNA ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 78 74
|Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 39 15
|Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
KARAKOL ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 65 19
|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|12.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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