  • BIST 4.728,88
  • Altın 1137.579
  • Dolar 18.7795
  • Euro 20.214
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)
Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 76 76
 Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

SEZER ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 70 88
 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

 

TUNA ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 78 74
 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

 

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

 

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 39 15
 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

 

KARAKOL ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 65 19
 Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 12.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)05 Ocak 2023 Perşembe 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)04 Ocak 2023 Çarşamba 08:04
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Ocak 2023)03 Ocak 2023 Salı 09:46
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)02 Ocak 2023 Pazartesi 09:50
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Ocak 2023)01 Ocak 2023 Pazar 11:00
  • Nöbetçi Eczaneler (31 Aralık 2022)31 Aralık 2022 Cumartesi 09:56
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)30 Aralık 2022 Cuma 09:16
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Aralık 2022)29 Aralık 2022 Perşembe 09:39
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Aralık 2022)28 Aralık 2022 Çarşamba 09:01
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)27 Aralık 2022 Salı 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti