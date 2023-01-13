Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ERSAĞ ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 62 17
|Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 34 83
|Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
SABİHA BULDUK ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 65
|Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 851 76 08
|Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 887 44 88
|Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 364 84 94
|Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 24
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|13.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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