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Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ERSAĞ ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 62 17
 Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

KERMİYA ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 34 83
 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

 

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 65
 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 851 76 08
 Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

 

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 887 44 88
 Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 364 84 94
 Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

 

ULUÇAY ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 24
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 13.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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