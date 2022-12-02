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Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

 

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 

YELİM ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 78 66
 Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

GÜVEN ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

FAYDALI ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 22
 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

 

GÜZER ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 874 03 74
 City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 02.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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