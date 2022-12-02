Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 78 66
|Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
GÜVEN ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
MARYAM ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
FAYDALI ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 22
|Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZER ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 874 03 74
|City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|02.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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