Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİRGÜN ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 12
|Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 09 88
|Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
ÖZENİR ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 826 51 91
|Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
SAKARYA ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 29 89
|Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 80
|Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|02.01.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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