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Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)
Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 12
 Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 09 88
 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

ÖZENİR ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

ZİYA SENCER ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 826 51 91
 Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

SAKARYA ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 29 89
 Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 80
 Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 02.01.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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