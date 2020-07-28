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Nöbetçi Eczaneler - 28 Temmuz 2020

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Nöbetçi Eczaneler - 28 Temmuz 2020
Nöbetçi Eczaneler - 28 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

 ***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

***

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

GİRNE:

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

 ***

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

GAZİMAĞUSA:

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

 ***

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

 
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