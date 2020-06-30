Nöbetçi Eczaneler (30 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA
03922284600
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GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
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SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA
0392 227 60 71
GİRNE:
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
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AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
03928213434
GAZİMAĞUSA:
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470
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