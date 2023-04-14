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Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor

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Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor:  Atatürk İlkokulu’ndan 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret etti
Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, KKTC’de eğitim veren okulların öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Atatürk İlkokulu’ndan 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ziyareti ile birlikte son iki ayda Yakın Doğu Oluşumu müzelerini ziyaret eden öğrenci sayısı da 1000’e ulaşmış oldu. KKTC’deki okullarda eğitim gören öğrenciler ilerleyen günlerde de sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışmaya devam edecek.

ataturk-ilkokulu-muze-gezisi-(8).jpegÖğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi!

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların en fazla zaman geçirdiği müzelerden oldu.

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise öğrenciler, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı.

ataturk-ilkokulu-muze-gezisi-(6).jpegSurlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.

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