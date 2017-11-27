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Okray: Gelecek nesillere şiddetten arınmış bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmeliyiz

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Okray: Gelecek nesillere şiddetten arınmış bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmeliyiz
LAÜ Akademisyeni “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle açıklama yaptı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1999 yılında 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan ettiğini dile getiren Okray,kadına yönelik şiddetin sadece ülkemizde değil dünya çapında da önemli toplumsal bir sorun olduğuna değinerek, her geçen gün kadına yönelik şiddet ile ilgili farkındalık arttırmaya yönelik bir çok çalışma yapılsa da kadına yönelik şiddetin ve istismarların önüne geçilemediğini ve artarak devam ettiğini ifade etti. Okray, geçtiğimiz yıl ve bu yıl KKTC medyasına yansıyan kadın cinayetlerinin de aslında ülkemizde kadına yönelik şiddetin büyük boyutlara ulaştığınıgözler önüne serer nitelikte olduğunu belirterek, bir psikolog ve kadın olarak şiddetin her türüne karşı olduklarını dile getirdi. 

Aile içi şiddetin ve şiddetin her türünün önlenebilmesi için farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayan Okray, ne yazık ki toplumumuzda yapılan bir çok davranışın aslında şiddet olduğunun fakat şiddet olarak değerlendirilmediğini vurguladı. Örnek olarak takılan bir lakap, maddi olarak kısıtlayıp kazanılan aile gelirinin tek bir kişinin yönetiminde olmasının bile şiddet olduğunu belirten Okray, toplumumuzda kadına yönelik şiddet mitlerinin yaygın olarak kullanıldığını,toplumun aile içi şiddet mitleri ve gerçekleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ve eğitimin de eğitim öğretim hayatının her basamağında yapılması gerektiğini vurguladı. 

Okray, Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde düzenlenen etkinliklerle ayrıca yapılan akademik çalışmalarla toplumsal düzeyde değişimler yaratmak ve gelecek nesillere şiddetten arınmış bir gelecek bırakmak için çaba sarfettiklerini sözlerine ekleyerek, şiddetsiz bir toplum dileğinde bulundu.

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