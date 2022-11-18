Olaylı dava sonrası Amber Heard’e feminist gruplardan destek

Mayıs ayı boyunca tüm dünyanın ilgi odağı olan skandal davanın taraflarından biri olan Amber Heard'e 130'dan fazla feminist grup destek vererek imza topladı.

Amber Heard ve Johnny Depp, evliliklerini bitirmiş olsalar da aralarındaki sorunlar bitmedi. Özellikle de 2018’de Amber Heard’ün kaleme aldığı ve Johnny Depp’in adını vermese de ünlü oyuncuyu cinsel taciz ve fiziksel şiddet uygulamakla suçladığı yazı, eski sevgilileri karşı karşıya getirdi.

Haziran ayında sonuçlanan ve tüm dünyanın canlı bir şekilde izlediği davayı Amber Heard’ün kaybetmesiyle beraber Depp de itibarını yeniden kazanmıştı. Her gününde olay çıkan, birbirinden şoke eden ifadelerin yer aldığı dava, Heard’ün aleyhine sonuçlanırken güzel oyuncuya feminist gruplardan destek geldi.

Hatta ünlü aktivist Gloria Steinem de oyuncuya destek veren imzalar arasında. Gloria Steinem ve Women’s March Action da dahil olmak üzere 130’dan fazla feminist lider, Heard ve eski kocası Johnny Depp arasındaki karalama davasındaki karardan beş ay sonra Amber Heard’ü destekleyen bir açık mektup yayınladı.

Mektupta, “Amber Heard’un alenen utandırılmasını kınıyoruz ve ona destek oluyoruz. Herkesin yakın partnerinden gördüğü cinsel şiddeti bildirebilmesini destekliyoruz” diye yazıldı.

Açık mektubun organizatörü Bell Abesti, “Bu davaya verilen tepki, hayatta kalan bu kadar çok kişinin neden sessiz kaldığını pekiştirdi. Sadece bizi taciz eden kişiden değil, aynı zamanda başkaları tarafından dışlanmak ve taciz edilmekten de korkuyoruz” dedi.

Abesti sözlerine şu şekilde devam etti: “Amber Heard’e internette neler olduğunu gördükten sonra haber vermeyi yeniden düşünen kadınları şahsen tanıyorum” dedi. Mektupta da “Bir kadının aile içi şiddet ve cinsel saldırı iddiaları eğlence olsun diye alay konusu oldu” denildi.

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava canlı bir şekilde yayınlanırken davayı takip edenler hem duruşmaları izledi hem de sosyal medyada davayla ilgili yorumlar yaptı. Zaman zaman Heard’ün de Depp’in de ifadeleri sosyal medyada espri konusu bile oldu.