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Olaylı komedyen Chris Rock, Netflix’in ilk canlı yayınını yapacak

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Netflix, ilk canlı yayını için hazırlıkları hızlandırdı. Akış platformu, bu yıl 1 milyon abone kaybettikten sonra toparlanabilmek için reklam anlayışından, şifre kullanımına kadar pek çok değişiklik için kolları sıvadı.
Olaylı komedyen Chris Rock, Netflix’in ilk canlı yayınını yapacak

Uzun bir süre akış platformları arasında öne çıkan Netflix, son zamanlarda hızla düşüşe geçti. Bir milyon kullanıcının terk ettiği platform yeniden toparlanmaya çalışırken, izleyicileri kendisine bağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Netflix, son olarak en yeni girişimini duyurdu ve canlı yayın için Chris Rock ile çalıştığını paylaştı. Platform, Rock’ın şovunun 2023’ün başlarında yayınlanacağını duyurdu. Netflix’in stand-up ve komedi formatlarından sorumlu başkan yardımcısı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Chris Rock, neslimizin en ikonik ve önemli komedi seslerinden biri. Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliği yaşayabileceği ve Netflix tarihinin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve Chris, bu meşaleyi taşıdığı için çok onur duyuyoruz.”

Geçen hafta Netflix, abonelere saatte dört ila beş dakikalık reklam ve sınırlı sayıda şov içeren yeni reklamlı temel planını tanıttı.

Platformun, canlı şov dışında; canlı spor etkinlikleri için de görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Avrupa ülkelerindeki tenis maçları için teklifler verdiği konuşulurken, rakiplerinden Amazon ve Apple’ın spor yayın hakları almaya başlaması dikkat çekiyor. Amazon Prime futbola kısmen ev sahipliği yaparken, Apple geçen sezon beyzbol ligi maçlarına ev sahipliği yapmıştı.

KENDİNİ SKANDAL BİR OLAYIN ORTASINDA BULMUŞTU

Netflix’in düşüşe geçen kullanıcı sayısına yönelik adımlar atarken Chris Rock’ı seçmesi de dikkat çekti. Rock, en son Oscar Ödül Töreni’nde kendini bir skandalın içinde bulmuş ve olay haftalarca dünya basınında yer bulmuştu.

2022 Oscar Ödül töreni’nde sahneye çıkan ünlü komedyen, Will Smith’in eşi Jada Pinkett-Smith’in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapmış ve Pinkett-Smith’e GI Jane demişti. Will Smith, espriye önce gülmüş olsa da karısının tepkisini görünce sahneye çıkıp herkesin gözü önünde Rock’a tokat atmıştı. Olayın ardından Smith, 10 yıl boyunca Akademi’den men edilmiş ve bazı projeleri de kaybetmişti.

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