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Olaylı şekilde ayrılan Shakira ve Pique, çocukları için anlaştı

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12 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılık kararı alan ve aldatma haberleriyle gündemden düşmeyen Shakira ve Pique, iki çocuklarının velayetiyle ilgili anlaşmaya vardı.
Olaylı şekilde ayrılan Shakira ve Pique, çocukları için anlaştı

Olaylı ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen pop yıldızı Shakira ve ünlü futbolcu Gerard Pique, iki çocuklarının velayetleri konusunda anlaşmaya vardı.

12 yıl boyunca mutlu bir aile tablosu oluşturan 45 yaşındaki Shakira ve 35 yaşındaki Pique’nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Pique’nin iki çocuğunun annesi olan ünlü şarkıcıyı aldattığı görüntüler günlerce konuşulmuştu. Pique'nin Shakira'yı 23 yaşındaki bir öğrenci ile aldattığı fotoğrafların basına yansıması, ayrılığın uzun süre gündemde olmasına neden olmuştu.

Shakira’nın İspanya'daki temsilcisi, bugün yaptığı açıklamada çiftin iki çocuğunun velayetiyle ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu. İspanyol La Vanguardia gazetesine göre ikilinin oğulları 9 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha anneleriyle beraber Miami'ye taşınacak.

Katalan devi Barcelona'nın deneyimli oyuncusu Pique, geçen hafta futbol kariyerini noktalamıştı.

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