Ölen eşini arabasında dolaştıran adam tutuklandı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hayatını kaybeden eşini arabasının ön koltuğuna oturtan ve yolcuk yapmaya devam eden 70 yaşındaki adam tutuklandı.

ABD'de dün araç çevirmesi yapan polis ekipleri, Arizona eyaletinden Oklahoma yönüne doğru giden aracın ön koltuğunda hayatını kaybetmiş bir kadının olduğunu farketti.

Aracı durduran polisler kadının cansız bedeninin koltuğa emniyet kemeri ile bağlanmış olduğunu gördü.

Gözaltına alınarak karakola götürülen sürücü Rodney Puckett, ifadesinde cansız bedenin 74 yaşında eşi Linda Puckett'e ait olduğunu ve seyahatleri sırasında Teksas'ta kaldıkları bir otelde öldüğünü söyledi.

Puckett'in yanında eşinin cansız bedeni varken ne kadar süre yolculuk yaptığının ve nereye gitmeyi hedeflediğinin henüz bilinmediği belirtildi.

Polisler, kadının cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını açıkladı.

Puckett ise 'Cesedi gizlemek' suçuyla tutuklandı.

Nisan ayında da ABD - Kanada sınırında durdurulan aracın arka koltuğunda cansız bir erkek bedeni olduğu görülmüştü. Araçtaki üç kişi Kanadalı olduklarını ve ABD'de sağlık masraflarını karşılayamadıkları için ülkelerine gittiklerini söylemişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ya da tutuklanan olmamıştı.