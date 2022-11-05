“Olivia” isimli kısa belgesel KTÖS’te gösterilecek

"Olivia" isimli kısa belgesel 8 Kasım Salı akşamı 19.00'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gösterilecek.

Yapımını aSi Production’ın üstlendiği 34 dakikalık belgesel, yakın geçmişte Kıbrıs'taki savaş ve çatışmalarda etkilenen üç kuşak kadının hikayesini anlatıyor.

Asi Production’dan yapılan açıklamada, Olivia’nın, barışı simgeleyen zeytin veya zeytin ağacı anlamına gelen Latince bir kelime olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Olivia’nın, geçmişin tüm karanlığına rağmen izleyenlerin daha parlak bir gelecek inşa etme umutlarını besleyeceği” ifade edildi.

Belgesel, İngilizce dilinde, Türkçe ve Yunanca altyazı ile gösterilecek.