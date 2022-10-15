  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!

»
Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, sevenlerine kötü bir haber verdi. Boğazında kitle oluştuğunu belirten usta sanatçı, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.
Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!

Etilerde bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Öte yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 20:21
  • Kültür Dairesi, ülkenin kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptıracak13 Ekim 2022 Perşembe 17:59
  • Piyanist Rüya Taner , yazar Kürşat Başar ile birlikte resital verecek13 Ekim 2022 Perşembe 08:05
  • Emily Ratajkowski cinsel yönelim videosuyla şaşırttı11 Ekim 2022 Salı 23:51
  • Britney Spears annesine nefret kustu11 Ekim 2022 Salı 21:35
  • Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi10 Ekim 2022 Pazartesi 22:45
  • Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”10 Ekim 2022 Pazartesi 22:10
  • Heidi Klum ve kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu10 Ekim 2022 Pazartesi 21:39
  • Tom Cruise, uzay yürüyüşü yapan ilk erkek oyuncu olabilir10 Ekim 2022 Pazartesi 21:13
  • Dwayne Johnson “ABD başkanlığı adaylığı” iddialarına yanıt verdi10 Ekim 2022 Pazartesi 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti