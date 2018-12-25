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Oyuncu Dominic West: Yeni James Bond'u trans bir birey canlandırmalı

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'The Affair' dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, James Bond serisinin yeni filminde Bond rolünü trans bir bireyin canlandırması gerektiğini dile getirdi. West'in önerisine özellikle serinin hayranları tarafından tepki gösterilirken, sosyal medyada kon
Oyuncu Dominic West: Yeni James Bond'u trans bir birey canlandırmalı

"The Affair" dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, James Bond serisinin yeni filminde Bond rolünün bir transa verilmesi gerektiğini söyledi.

 

Daniel Craig'ın son kez olarak Bond'u canlandıracağı ve ünlü İngiliz yönetmen Danny Boyle'un senaryoda klişeleşmiş 'kötü Rus karakter' olması yönündeki ısrarlara dayanamayarak filmin yönetmeliğini bırakması sonrası vizyon tarihi ertelenen son James Bond filminden sonra seride Bond'u kimin canlandıracağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konu hakkında son açıklama ise ünlü oyuncu Dominic West'ten geldi.

'İNGİLİZ ORDUSUNDA ÇOK FAZLA TRANS VAR'

Sunday Times'a konuşan West, trans birey Graf ile ilgili, "O Bond olabilecek güzel bir kız. Gerçekten harika bir fikir. Trans bir Bond seçmeliler çünkü orduda çok fazla trans birey var" yorumunda bulundu.

 

'WEST'İN BENİ ÖNERMESİNDEN ÖTÜRÜ GURULANDIM ANCAK OYUNCU OLMAK GİBİ BİR PLANIM YOK'

West'in yorumlarından ötürü gurulandığı belirten Hannah Graf, "Dominic bu rol için beni önerdiği için çok gururlandım. Ama yakın zamanda oyuncu olmayı düşünmüyorum. Tabii Bond'u bir transın oynanaması için hiçbir neden olamaz. Pek çok erkeği kahraman rollerinde oynarken, kadınları da ikincil konumda gördük" şeklinde konuştu.

 

İngiliz oyuncu ve yönetmen West'in önerisi sosyal medyada, özellikle James Bond serisinin tutkunları tarafından oldukça sert tepkilerle karşılandı.

Konu hakkında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan bazıları:

​Öte yandan West'in önerisinden yola çıkarak, yeni Bond'u kimin canlandıracağı yönünde de birçok yorum yapıldı.

'BOND'U KEDİ OYNASIN'

'Weiss #BDS 729/871' isimli Twitter kullanıcısı, yeni James Bond filminde Bond karakterini bir kedinin oynaması gerektiği önerisinde bulundu.

'İÇKİ KULLANMAYAN BİR VEJETARYAN OLSUN'

​David Fernandez isimli sosyal medya kullanıcısı ise daha geniş kapsamlı bir oyuncu profili çizerek, "Ayrıca Bond'u canlandıracak oyuncu, göçmen geçmişi olan siyah bir birey olsun ve diğer tüm diğer azınlıklarında gönlünü almak için bir yandan da MS hastası olsun. Öte yandan içki kullanmayan bir vejeteryan olsun. Hayır lütfen. Hayır" yorumunda bulundu.

​West'in önerisini yorumlayan Gazeteci Paul Joseph Watson, "Bond'un engelli olmadığı gerçeği, engellilere yönelik bir ayrımcılık. Tüm film boyunca kötü adamları kovalamayan engelli bir Bond'a ihtiyacımız var ancak belki tekerlekli sandalye ile kötü adamların üzerine doğru itilebilir" dedi.

'The Great Earlgo IV', "Sırada ne var, kadın Thor mu?"

'MARRY POPPİNS'İ DE HARRY POPPİNS YAPALIM'

​'gordon horspool' isimli kullanıcı da, "King Lear'ı Queen Lear ve Mary Poppins'i de Harry Poppins yapalım" yorumunda bulundu.

Richard Onslow Roper da West'in önerisine oldukça sert tepki gösterek, "Eminim ki, Ian Fleming mezarında ters dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Bond karekteri, yazarlık kariyerine başlamadan önce İngiliz Kraliyet Donanması'nda istihbarat subayı olarak görev yapan Ian Fleming tarafından yaratılmıştı.

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