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Özcan Deniz'in oğluyla ilk tatili KKTC'de

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Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesi ve 4 bakıcısıyla otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak.
Özcan Deniz'in oğluyla ilk tatili KKTC'de

Özcan Deniz’in yıllar sonra ilk sahne performansını gerçekleştireceği yer Elexus Hotel oldu.

Özcan Deniz 29 Haziran cumartesi günü sevenleri ile buluşacak.

Yıllardır sahnelere ara veren Özcan Deniz’in hayranlarıyla buluşacak olması, otelde rezervasyonların artmasına yol açtı. Gelecek olan misafirler Özcan Deniz’le aynı katta konaklamak isteyince otel yönetimi, onun bulunduğu katı kapatmak zorunda kaldı. Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesive 4 bakıcısıyla otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak. Oğluyla yapacağı ilk tatil olacak.

Eşi Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü listesi istedi.

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