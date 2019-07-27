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Özersay'dan direk açıklaması

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Özersay'dan direk açıklaması
Özersay'dan direk açıklaması

Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Kudret Özersay , Lefkoşa Dikilitaş’ın hemen yanı başına konan kent güvenliği yönetim sistemi kamera direği ile ilgili açıklama yaptı ve kalkacak dedi.Özersay’ın açıklaması şöyle :

Lefkoşa Dikilitaş’ın (Venedik Sütunu) hemen yanı başında sadece estetik açıdan kötü göründüğü, oranın silüetini bozduğu için değil ama aynı zamanda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan görüş alınmadan yapıldığı için kent güvenliği yönetim sistemi kamera direği oradan kaldırılacak.

Yer konusunda kararı alan kurul yaklaşık olarak nerelere kamera kurulacağına karar verdi ama spesifik nokta belirlemedi. Kararlaştırılan yerlerdeki altyapı durumuna göre ilgili firmanın nokta belirleme yoluna gittiği anlaşılıyor. Girne antik liman içerisindekilerin de yerleri değişecek, Turizm Bakanlığımızın bu konuda bugün açıklaması oldu.

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