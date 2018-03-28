Pakistan'ın ilk trans haber sunucusu işe başladı

Marvia Malik yerel bir televizyon kanalında canlı yayında haber sunan ilk trans birey olarak tarihe geçti. Birçok kişi Malik'i tebrik ederken, ülkedeki bu ilkten dolayı sosyal medya olumlu tepkilere sahne oldu.

Güney Asya ülkesi Pakistan'da ilk kez bir trans birey haber bülteni sunucusu olarak işe başladı. 21 yaşındaki Marvia Malik, yerel Kohenur TV kanalında geçen Cumartesi günü ilk bültenini sunarak ülkede trans bireylerin son dönemlerde elde ettiği kazanımlara bir yenisini ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan Malik, bültenden sonra sayısını hatırlamayacak kadar fazla olumlu tepki aldığını ve bu durumun kendisi için hayatta kalma mücadelesi verdiği geçmiş yıllara göre çarpıcı bir karşıtlık yarattığını söyledi.

Malik, haber sunucusu olarak televizyonda görev almasından iki hafta önce de Pakistan Moda Tasarım Konseyi'nin defilesinde modellik yapmıştı.

Yayın sonrasında görüşleri sorulan sunucu, "İki hafta önceki defineden sonra moda dünyasındaki birçok kişiden övgü aldım, ve şimdi de bu… yoğun duygular içerisindeyim" sözleriyle heyecanını ifade etti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kanal yetkilisi Imrab Hamza da, "Malik, eğitimini bitirmesinin ardından, bir haber sunucusu olarak görevlerini yerine getiriyor" ifadesini kullandı.

Kohenur TV'de birkaç aydır çalışan Malik, ilk canlı yayını öncesi geçiş döneminde kurumun Facebook ve YouTube kanallarında haber sunuculuğu yaptı.

Pakistan'da trans birey olmak

200 milyonun üzerindeki nüfusunun yüzde 95'indan fazlasının Müslüman olduğu ülkede trans bireyler üçüncü cinsiyet olarak resmen tanınıyor.

Ancak dünyada üçüncü cinsiyeti tanıyan az sayıdaki devletten biri olan Pakistan'da trans bireylerin günlük hayatında birçok zorluk yaşıyor.

İnterseks ve hadım edilmiş kişilerle birlikte trans bireylere "hicra" ismi verilen Pakistan'da son nüfus sayımlarına göre resmi olarak 10 bin 418 trans birey bulunuyor. Ancak trans bireylerin hakları için faaliyet gösteren Trans Action Pakistan isimli sivil toplum kuruluşuna göre gerçek sayı 500 bin civarında.

Liseyi terk etmek zorunda kaldıktan sonra bir güzellik salonunda çalışmaya başlayan Malik, o yıllarda yaptığı birikimlerle üniversiteye devam edebildiğini açıkladı. Sunucu, "Ancak kolay olmadı. Benim hikâyem sokaklarda dilendiğini gördüğünüz hicralardan farklı değil” şeklinde konuştu.

Güney Asya'daki Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde günlük olarak çeşitli saldırılara maruz kalan hicralar cinayet ya da tecavüz kurbanı oluyor. Ayrıca birçok hicra seks işçisi ve dilenci olmaya sürükleniyor.

Kazanılan haklar

Trans bireylerin yıllardır süren mücadelesi eşcinselliğin yasak olduğu bu ülkede son yıllarda bir takım kazanımları da beraberinde getirdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi 2009 yılında kimlik belgelerinde "üçüncü cinsiyet" seçeneğinin olması yönünde bir karar alırken, hükümet de geçen yıl pasaportlara ilk kez "trans birey" kategorisini ekledi.

Ek olarak Pakistan Meclisi geçen ay yeni bir düzenleme yaparak trans bireylerin temel haklarını güvence altına alan bir takım yasaları onayladı. Buna göre trans bireyler bundan sonra cinsiyetlerini onaylatmak için tıbbi tetkike tâbi tutulamayacak.

Ayrıca ülkenin dört eyaletinde birisi olan Hayber-Pahtunhva, Mart ayı başında trans bireyler için sürücü ehliyetlerine X seçeneğinin konması yönünde bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu.