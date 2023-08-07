Piyanist Gökçen Mertoğlu Barselona'da konser verdi

Mertoğlu’nun konserinde ünlü opera sanatçıları da sahne aldı.

AB bursuyla 2022 yılında Avrupa'da master eğitimi alma hakkını elde eden Mertoğlu, Barselona'da Consevatori Superior de Musica de Liceu'da klasik ve çağdaş müzik performansı master programını tamamladı.

Eğitimi sırasında pek çok konserde yer alan piyanist, en son üç Meksikalı opera sanatçısı Bariton bas Omar Nieto, Soprano Sara Ravelo ve Tenor Israel Tut ile 29 Temmuz’da tanınmış Meksika parçalarını seslendirdi.

Mertoğlu müzik çalışmalarına bir süre daha Barselona’’da devam edecek.