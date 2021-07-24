Prens Harry’nin gizli anlaşmasının detayları ortaya çıktı… Bir değil dört kitap: Kraliçe’nin ölmesini bekliyor

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yeni bir hayat kuran Prens Harry, ailesiyle ipleri kopma noktasına getiren Oprah Winfrey röportajından sonra şimdi de kitap anlaşmasıyla gündemden düşmüyor.

Prens Philip'in cenazesi ve Prenses Diana'nın heykelinin açılışında İngiltere'ye dönen Harry'nin, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'la buzları erittiği iddia edilmişti. Ancak Harry'nin ABD'ye gidiş sürecinin anlatılacağı bir kitap çıkaracağı haberi bu iddiaları boşa çıkardı.

MARKLE’DAN SAĞLIK KİTABI



Harry’nin İngiltere'nin en büyük yayınevlerinden Penguin Random House'la yaptığı gizli kitap anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Daily Mail’in haberine göre Prens Harry’nin bir değil birden fazla kitap çıkaracağı öne sürüldü. Toplam dört kitap çıkması beklenirken, bunlardan birinin Meghan Markle’ın yazacağı bir sağlık kitabı olacağı da belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN MADDE



Harry’nin ilk kitabının önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenirken, Kraliyet sırlarını ortaya dökeceği ikinci kitap için farklı bir şart bulunuyor. Buna göre Prens Harry’nin Kraliyet ailesiyle ilgili ikinci kitabının yayımlanması için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü beklenecek. Kitap, Kraliçe hayatını kaybettikten sonra okuyucuyla buluşacak. Söz konusu kitap için böyle bir madde bulunması içinde yer alacak bilgilerle ilgili spekülasyonları artırdı.

Prens Harry’nin kitaptan alacağı tutarı hayır işleri yapan vakıflara bağışlayacağı belirtiliyor.