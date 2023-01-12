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Prens Harry’nin sansasyonel kitabı şimdiden ikinci baskıda… 1,4 milyondan fazla sattı

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Prens Harry’nin sansasyonel kitabı şimdiden ikinci baskıda… 1,4 milyondan fazla sattı
Prens Harry’nin sansasyonel kitabı şimdiden ikinci baskıda… 1,4 milyondan fazla sattı

10 Ocak’ta yayımlanan ve daha yayımlanmadan ortaya çıkan bölümlerle tartışmalar yaratan Prens Harry’nin otobiyografik kitabı “Spare”, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Bir basın açıklamasında, Penguin Random House tarafından şimdiye kadar yayımlanan ve kurgu olmayan bir kitap için en büyük ilk gün satışını elde ettiği bildirildi.

Kitabın ABD’deki ilk baskısı 2 milyon kopyadan oluşuyordu. Penguin’in açıklamalarına göre, salı günü Spare, Birleşik Krallık’ta da 400.000 fiziksel, e-kitap ve sesli kopya satarak ülkenin en hızlı satan kurgusal olmayan kitabı oldu.

Spare, Prens Harry’nin ilk kitabı. Kitap uzun süredir bekleniyordu ve yayımlanma tarihi de 10 Ocak olarak belirlenmişti; ancak kitap piyasaya sürülmeden İspanyolca nüshaları yanlışlıkla çıkış tarihinden önce satıldı ve bu da kitabın en sarsıcı içeriğinin basına sızmasına neden oldu.

Prens Harry, anılarında ağabeyi ve tahtın varisi olan Prens William ile kavgasından, annelerinin ölümüyle ilgili neler hissettiklerine; Konsort Kraliçe Camilla ile babalarının evlenmelerini istememelerinden, Taliban’dan 25 kişiyi öldürmesine kadar pek çok şey anlatıyor.

Ayrıca Prens, kitabı tanıtmak için yaptığı medya turunun bir parçası olarak ITV, 60 Minutes, Good Morning America ve Stephen Colbert ile röportajlar yaptı. Hatta 60 Dakika röportajı, 11,2 milyon izleyici topladı.

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