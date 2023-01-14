Prens Harry’nin skandal kitabı aslında daha uzunmuş… William ve Charles ile ilgili hikayelerden vazgeçmiş

Kraliyet Ailesi son günlerde Prens Harry'nin sansasyonel kitabıyla çalkalanıyor. Prens, kitabında ağabeyinden babasına tüm aileyi hedef alırken ailesiyle de arası iyice gerginleşti ancak aslında kitap eksik bile çıktı.

Prens Harry, son günlerde yayınladığı Spare isimli otobiyografik kitabıyla gündemden düşmüyor. Harry kitabında annesinin ölümünden, kardeşiyle ilişkisine, Meghan Markle ile evliliğinden aileden ayrılışına kadar pek çok detaya yer veriyor. Bunca detaya rağmen aslında Prens’in kitabı eksik bile çıkmış.

Şu anda kitap 400 sayfa, oysa Prens ilk taslağın farklı olduğunu ve yaklaşık 800 sayfa sürdüğünü söylüyor. Prens, babası ve ağabeyi ile ilgili bölümleri çıkarttığını anlatıyor: “Özellikle kardeşimle benim aramda ve bir dereceye kadar babamla aramda dünyanın bilmesini istemediğim bazı şeyler oldu. Çünkü beni asla affedeceklerini düşünmüyorum.”

Ayrıca Prens Harry, Galler Prensi William ve Prenses Kate’i Markle’ı hoş karşılamamakla, ağabeyi ile Eton’da öğrenciyken kendisini görmezden gelmesiyle, Invictus Oyunları konseptini bulduğunda onu kıskanmakla ve çifti, kendisini kostüm partisine Nazi kılığında gitmeye teşvik etmekle suçladı. Hatta Harry, kitapta kardeşinin kelliğine bile dikkat çekti.

Harry, ailedeki küçükleri de ihmal etmiyor ve William ile Kate’in üç çocukları için endişelendiğini de belirtiyor: “O üç çocuktan en az birinin benim gibi olacağını biliyorum, yedek… Ve bu canımı yakıyor, beni endişelendiriyor.”

Prens Harry, son yıllardaki hareketleriyle zaman zaman bazı kesimlerce monarşiyi yıkmaya çalışmakla suçlanıyor. Harry bu suçlamalara ise şöyle yanıt veriyor: “Bu, monarşiyi yıkmaya çalışmakla ilgili değil; bu onları kendilerinden kurtarmaya çalışmakla ilgili.”