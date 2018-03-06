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Prof.Dr. Mustafa Sağsan ile Öğretim Görevlisi Tijen Zeybek’ten Bursa Yıldırım Belediyesi Çalışanlarına Seminer

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Prof.Dr. Mustafa Sağsan ile Öğretim Görevlisi Tijen Zeybek’ten Bursa Yıldırım Belediyesi Çalışanlarına Seminer
Prof.Sağsan; “Entelektüel Sermaye Yerel Yönetimlerde Kurumsal Bir Değere Dönüşerek Kurum İtibarını Yükseltir”

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Müdürü  Prof. Dr. Mustafa Sağsan ve BİYAMER yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Tijen Zeybek, Bursa Yıldırım Belediyesi’nin özel daveti üzerine bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mustafa Sağsan seminerde, her tür örgütsel ve yönetsel olayın problem haline gelmesinde bilgi eksikliğinin yattığını ve örgütsel problemlerin ancak bilgiyle bilişebilmekten geçtiğini ifade etti. 

Prof.Dr.Mustafa Sağsan, seminerin bilgiyle bilişmek kısmında ise, özellikle yerel yönetimlerde vatandaş verisinin bilgiye nasıl dönüştürülebileceğinden söz etti. Özellikle örtük bilginin açığa çıkarak kurumsal sermayeye nasıl katkıda bulunabileceğinin  ipuçlarını anlatan Prof. Sağsan, entelektüel sermayenin yerel yönetimlerde kurumsal bir değere dönüşerek kurum itibarını yükselttiğini belirtti. Patentler, ticari markalar, telif hakları gibi soyut varlıkların yerel yönetimlerde nasıl yaratılabileceği ve bunların Belediyelerin soyut varlıklarına hangi yönde katkı sağlayabileceğinin altını çizen Sağsan’dan esinlenen Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Togay Yılmaz, Seminer sonunda Mayıs 2018’e kadar bir patent tasarımı ile Belediyeye başvuran ve patent alan çalışanına iki maaş ikramiye ile bir hafta Kuzey Kıbrıs tatili ile ödüllendirileceğini vaad etti.

Öğrt.Görv Tijen Zeybek; ““Empatik İletişim” Süreci Bizzat Katılımcılar Tarafından Deneyimlenerek Hedefine Ulaşıldı”
Öğretim Görevlisi  Tijen Zeybek ise, Bursa Yıldırım Belediyesi çalışanlarına verilen iletişim başlıklı seminerde “Çatışmasız İletişim”, “Bir Anlama Çabası Olarak İletişim”, “Kurumsal Kimliğin Bireylerarası  İletişimde Temsili ” konularına yer verdi.  
Seminer süresince belediye çalışanlarının soru ve görüşleriyle aktif katılım göstermeleri süreci sıkıcı bir eğitim çalışmasından çıkarıp interaktif ve zaman zaman duygu yüklü paylaşımların yaşandığı, insani ve sosyal yönü kuvvetli  ve bundan dolayı da son derece etkin  bir mecraya taşıdı. 
İletişim seminerinde  “Empatik İletişim” sürecinin bizzat katılımcılar tarafından deneyimlenmesi hedefine ulaşıldığını belirten Zeybek, çalışmanın katılımcılar tarafından başından sonuna dek hevesle izlendiği  ve sürecin sonunda hala soru sormak, görüşlerini paylaşmak isteyen bir çok katılımcının olduğunu  gözlemlediğini vurguladı.. 
Zeybek, bu sonucun böylesi çalışmaların sürmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Yaklaşık 500 Belediye çalışanın katıldığı Seminer, verimli ve son derece interaktif bir şekilde gerçekleti  ve belediye yöneticileri tarafından oldukça yararlı bulundu.
Seminerlerde paylaşılan teorik bilgilerin pratik alanda kullanımına olanak verecek bu eğitim sürecinin devamı konusunda Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim üyeleri  ve belediye yetkilileri arasında prensipte görüş birliğine varıldığı belirtildi. 

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