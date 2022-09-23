Putin’e teşekkür eden Boris Johnson, dalga konusu oldu

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya en çok destek veren ülkeler arasında yer alan İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, dili sürçünce yanlışlıkla Ukrayna lideri Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın seferberlik ilanı dünyada tepkilere yol açarken kısa süre önce görevden ayrılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanlışlıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmesi dalga konusu oldu.

İngiltere Parlamentosu'nda Ukrayna savaşının tartışıldığı oturumda konuşan Johnson, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy yerine yanlışlıkla Putin'e “ilham veren liderliği için” teşekkür etti. Putin'in Ukrayna'ya saldırıları artırması halinde İngiltere'nin de Ukrayna'ya desteği artırması gerektiğini söyleyen Johnson, “Ukrayna ordusunun kahramanlığına teşekkürler. Ve elbette ilham veren liderliği için Vladimir Putin'e teşekkürler” dedi.

Hatasını hemen fark eden Boris Johnson, “Pardon, ilham veren liderliği için Volodimir Zelenskiy'e teşekkürler” diyerek sözlerini düzeltti. Eski başbakan, Rus ordusunun birçok yeri kaybettiğini ve Ukrayna'nın savaşı kazanacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.