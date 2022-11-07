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Red Bull’un kurucusu ölümünden önce çalışanlarına binlerce euro ikramiye dağıtmış

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Ekim ayında yaşama gözlerini yuman Red Bull markasının kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in ölümünden hemen önce yaptığı son icraatları şaşırtmaya devam ediyor.
Red Bull’un kurucusu ölümünden önce çalışanlarına binlerce euro ikramiye dağıtmış

Avusturya merkezli enerji içeceği şirketi Red Bull'u Taylandlı iş insanı Chaleo Yoovidhya ile 1984 yılında kuran ve 27 milyar dolarlık kişisel serveti olan Dietrich Mateschitz'in Ekim ayında ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şirketin yüzde 49 hissesine sahip olan Mateschitz'in ölmeden hemen önce her çalışanına 3 bin euro’luk ikramiye verdiği ortaya çıktı.

Avusturyalı iş insanının, 78 yaşında kanserden kaynaklanan komplikasyonlardan hayatını kaybetmeden önce bu kararı uygulamaya koyduğu belirtildi. Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, Ekim ayında her çalışan net 3 bin euro (55 bin 700 TL) ikramiye aldı. Şirket çalışanları, patronlarının bu kararını ‘son jest’i olarak değerlendirirken, çok memnun olduklarını söyledi. Bir çalışan, yerel basına, “O bize böyle teşekkür etmek istedi.” dedi.

‘HEP ÇOK CÖMERTTİ’

2021’de dünya çapında 9.804 milyar Red Bull satılmıştı. Bu rakamlar, son dönemde şirketin başarısının en büyük kanıtları arasında gösteriliyor.

Çalışanları, Mateschitz'in hep çok cömert olduğunu, kendilerine kiradan, evliliklerine kadar birçok konuda yardım ettiğini belirtti. Zaman zaman onları şık yemeklere götürdüklerini söyledi.

Daha önce de  Avusturyalı iş insanının, şirketin spora, sanata ve toplumsal etkinliklere yaptığı yatırım için 9 haneli bir meblağı başka bir fona aktardığı ortaya çıkmıştı.

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