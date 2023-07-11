Ridley Scoot imzalı ‘Napoleon’ filminden ilk fragman

Senaryosunu David Scarpa’nın yazdığı, Fransız imparatoru Napoleon Bonapart’ın gerçek hikayesine dayanan film Fransız liderin iktidara yükselişinin yanı sıra İmparatoriçe Josephine’le ilişkisini de anlatıyor.

Phoenix’i Gladyatör’den sonra Scott ile ilk kez yeniden bir araya getiren filmin 22 Kasım’da sinemalarda, ardından Apple TV+ platformunda yayınlanması planlanıyor.

Başrolde Phoenix’e Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham ve Youssef Kerkour gibi isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

İkonik savaş sahnelerinden Napoleon Bonapart’ın Josephine’le ilişkisine, halka karşı gaddarlığından askeri dehalığına kadar birçok ayrıntının yer aldığı fragman şöyle: