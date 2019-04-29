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Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

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Cezaevi dışında fotoğrafları basına yansıyan Rıza Sarraf'ın New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde tutuklu olduğu ileri sürüldü. Sarraf, geçtiğimiz yıl New York’ta ünlü bir restoran ve otelde görüntülenmişti.
Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 2016 yılının Mart ayında Miami’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde devam eden yargı sürecinde tam üç yıl geride kaldı.

Can güvenliği gerekçe gösterilerek New York’ta birçok cezaevi değiştiren Rıza Sarraf’ın, serbest bırakıldığı ve eşi Ebru Gündeş ile görüştüğü iddia edilmişti.

Rıza Sarraf davasını yakından takip eden New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, Amerika'nın Sesi'nin “Rıza Sarraf nerede?” sorusunu yanıtladı.

Avukat Akbulut, “Güvendiğim kaynaklardan elde ettiğim son bilgilere göre, Rıza Sarraf New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde hala tutuklu. Hiçbir zamanda cezaevi dışına çıkmamış. Kaynaklarım, Türk medyasında Sarraf’ın dışarda olduğu yönünde yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ‘Eşi Ebru Gündeş’in hamile olduğunu bile iddia ettiler. Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş’le New York’a geldiği zaman sadece cezaevinde görüştü’ dediler. Böyle bir serbest kalma durumunun Amerikan adalet sisteminde imkansız bir şey olduğunu belirttiler” diye konuştu.

Akbulut, kaynaklarından Rıza Sarraf’ın hangi cezaevinde tutulduğu yönünde bir cevap alamadığını belirterek, “New York’ta tutuklu olarak bulunduğu cezaevini bildikleri halde bana açıklamadılar. Bu yönde mahkemenin Sarraf’ın can güvenliğinin korunması için bir gizlilik kararı varmış. Yargı süreciyle ilgili son gelişmeleri de sorduğum zaman yargı sürecinin halen devam ettiğini ancak Sarraf’ın alacağı hapis cezasının verileceği karar duruşması konusunda mahkemenin pek de aceleci olmadığını ifade ettiler” dedi.

OTEL VE RESTORANDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Akbulut'un bu açıklamalarına rağmen Rıza Sarraf geçtiğimiz yıl Eylül ayında New York’ta ünlü bir restoran ve otelde görüntülenmişti.

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