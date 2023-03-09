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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih Paris Saint Germain’e geçit vermedi

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Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i, mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Paris Saint Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna kattığında bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşadı.
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih Paris Saint Germain’e geçit vermedi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, dev maçta Paris Saint Germain’i (PSG) konuk etti. Deplasmanda rakibini 1-0 yenen Bayern Münih, Allianz Arena’daki ikinci maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.

Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Lionel Messi ve Kylian Mbappe’li Paris Saint Germain, iki maçta gol atamadan Avrupa defterini kapattı.

Paris Saint Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin kadroya dahil olmasının ardından iki sezon üst üste çeyrek finali göremeden Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Lionel Messi, 2021 yılının Ağustos ayında Barcelona’dan Fransız ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Paris Saint Germain, geçtiğimiz yıl Messi’nin ilk sezonunda Real Madrid’e 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden yine son 16 turunda elenmişti.

 

GOLSÜZ MAÇTA TUR MILAN’IN

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda gecenin diğer maçında Tottenham Hotspur, sahasında Milan’ı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Milan, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndan 0-0 beraberlikle dönerek tur atlayan ekip oldu.

Tottenham’da Cristian Romero, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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